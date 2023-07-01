Події

08:45 01.07.2023

ЗС України ліквідували 530 окупантів

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ЗС України ліквідували 530 окупантів

Збройні сили України ліквідували 530 окупантів, 5 бронемашин, 35 артсистем і 26 БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 228 870 (+530) осіб ліквідовано, танків - 4042 (+1) од, бойових броньованих машин - 7868 (+5) од, артилерійських систем - 4162 (+35) од, РСЗВ - 632 (+2) од, засобів ППО - 389 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3545 (+26), крилаті ракети - 1261 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6794 (+9) од, спеціальна техніка - 580 (+11)", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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