ЗС України завдали 12 ударів по ворогу і ліквідували пункт управління противника

Збройні сили України завдали 12 ударів по російських окупаційних військах, ліквідували пункт управління противника і 3 склади боєприпасів, повідомляє Генеральний штаб.

Зокрема, Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, зі свого боку, протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.