Події

07:28 01.07.2023

Між ЗС України та окупантами за добу відбулося 22 бойових зіткнення на трьох напрямках

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Між ЗС України та окупантами за добу відбулося 22 бойових зіткнення на трьох напрямках

За минулу добу між Збройними силами України та російськими окупантами відбулося 22 бойових зіткнення на трьох напрямках, де російська армія продовжує зосереджувати основні сили, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 22 бойові зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Крім того, на сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Красні Лози, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині.

На куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку, протягом доби, противник проводив наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдав авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шультине та Озарянівка Донецької області.

На авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час, ворог завдав авіаційного удару біля цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Рівнополя, зазнав втрат. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Сереж них Новодарівка, Левадне, Гуляйполе,  Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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