У Запорізькій області спостерігаються випадки дезертирства, а в Херсонській окупанти використовують населення як "живий щит"

У Запорізькій області спостерігаються випадки дезертирства, а в Херсонській окупанти використовують населення як "живий щит", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

У повідомленні йдеться, що на тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які дедалі частіше самовільно залишають бойові позиції.

Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області відмовилися брати участь у бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відмовники вивели з ладу.

Разом із тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення як "живий щит".

Так, у населеному пункті Тополівка Херсонської області російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, у яких проживає цивільне населення.