Українська авіація за добу завдала десяти ударів по живій силі ворога й один - по ЗРК

Авіація сил оборони за добу завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу противника й один по зенітно-ракетному комплексу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як інформує Генштаб у фейсбуці у п'ятницю, "підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів".