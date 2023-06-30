Події

19:31 30.06.2023

Українська авіація за добу завдала десяти ударів по живій силі ворога й один - по ЗРК

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Українська авіація за добу завдала десяти ударів по живій силі ворога й один - по ЗРК

Авіація сил оборони за добу завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу противника й один по зенітно-ракетному комплексу ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як інформує Генштаб у фейсбуці у п'ятницю, "підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів".

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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