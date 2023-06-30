В одному з підрозділів армії РФ на Херсонщині до десяти військовослужбовців підірвалися на своїх же мінах

Російські війська продовжують мародерство і використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, у населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь", - повідомляє Генштаб у фейсбуці у п'ятницю.

Як зазначається в повідомленні, "російські окупаційні війська продовжують вбивати один-одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією".