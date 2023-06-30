Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 18 бойових зіткнень

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, де протягом останньої доби відбулося 18 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 18 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як інформує Генштаб, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Водночас, як повідомляється, певні підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах. "На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС рф перед їх відправленням у райони ведення бойових дій на території України", - зазначає Генштаб.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка на Харківщині.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки в Донецькій області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Нью-Йорка на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів. На авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії у Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

"На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Мар'їнки. Водночас ворог завдав авіаційного удару в районі цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, це Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області", - інформує Генштаб.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Благодатне та Золота Нива Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів.

Як зазначається, на запорізькому та херсонському напрямках "противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.