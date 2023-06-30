Генштаб: За добу противник завдав восьми ракетних і 34 авіаційних удари

Українські Сили оборони минулої ночі знищили 10 із 13 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, випущених по території України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БПЛА типу Shahed-136/131", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, "загалом протягом доби противник завдав восьми ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, пошкоджено понад 20 цивільних житлових будинків та навчально-виховний комплекс".

"Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначають у Генштабі.