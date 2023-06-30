У "Євросолідарності" називають обшуки у нардепа Алєксєєва "продовженням провокацій і тиску" на представників політсили

Партія "Європейська солідарність" заявляє про продовження спрямованих провокацій і тиск на її представників.

"Сьогодні вночі, в найкращих традиціях НКВДистських трійок, у народного депутата Сергія Алєксєєва співробітники ДБР та СБУ провели обшуки, які відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші", - йдеться в повідомленні на сайті політсили.

"Євросолідарність" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата", - наголошується в повідомленні.

До цього, стверджують у "Євросолідарності" "були неодноразові нічні обшуки в інших членів нашої команди, спроби тиску на сім'ї та залякування".

"Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади — Трубіцину, Сенниченку та іншим", - наголошують у "Євросолідарності".