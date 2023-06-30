У США хочуть оснастити десантні кораблі різними типами безпілотних апаратів

Американське командування має намір в майбутньому розміщувати різні типи безпілотних апаратів на десантних кораблях, які використовуватиме Корпус морської піхоти США, повідомляє Defense news.

У червні відповідні зміни внесли до плану реструктуризації сил Корпусу морської піхоти США (Force Design 2030), реалізація якого має посилити боєздатність цього роду сил у складі ВМС і підготувати його до майбутнього конфлікту з Китаєм.

"У майбутньому кораблі амфібійних сил матимуть ще більше функцій: вони слугуватимуть плавучими базами для різних систем - безпілотних, керованих людьми або керованих спільно людьми і машинами", - йдеться в документі.

"Ми почнемо експериментувати з використанням різних кораблів як плавучих баз (...) Вони нестимуть різні пілотовані та безпілотні системи, системи з мінімальною участю людей - повітряні, надводні та підводні", - наголошується в ньому.

Defense news нагадує, що демонстрація подібного використання десантних кораблів відбулася в червні 2022 року. Тоді з десантного транспорту-дока типу "Сан-Антоніо" запустили безпілотний підводний апарат, який здійснив плавання, а потім його повернули на борт корабля.

Раніше комендант Корпусу морської піхоти генерал Девід Бергер заявляв, що Корпусу потрібно щонайменше 31 десантний корабель, тоді як раніше їхньою мінімальною кількістю вважалося 38 одиниць.

У квітні Defense news повідомляло, що командування ВМС США планує протягом найближчих 10 років поповнити флот різноманітними надводними і підводними автономними апаратами без екіпажів.