Ніхто не постраждав упродовж нічної атаки окупантів на Запоріжжя

Серйозних наслідків нічної атаки окупантів на Запорізьку область немає, мирні мешканці не постраждали, пошкодження житлових будинків не зафіксовано, повідомив уранці в п'ятницю секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Ніч знову була неспокійною, проте станом на ранок ситуація в Запоріжжі стабільна. Дякувати Богу, люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи в нормі. Міські служби працюють у штатному режимі", - написав він у телеграмі.