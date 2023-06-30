Події

07:24 30.06.2023

Ніхто не постраждав упродовж нічної атаки окупантів на Запоріжжя

1 хв читати
Ніхто не постраждав упродовж нічної атаки окупантів на Запоріжжя

Серйозних наслідків нічної атаки окупантів на Запорізьку область немає, мирні мешканці не постраждали, пошкодження житлових будинків не зафіксовано, повідомив уранці в п'ятницю секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Ніч знову була неспокійною, проте станом на ранок ситуація в Запоріжжі стабільна. Дякувати Богу, люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи в нормі. Міські служби працюють у штатному режимі", - написав він у телеграмі.

 

 

 

Теги: #рф #обстріл #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:28 30.06.2023
У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

У Миколаєві внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху житлового будинку

21:11 29.06.2023
Депутати парламентів 13-ти країн засудили депортацію до Росії українських дітей

Депутати парламентів 13-ти країн засудили депортацію до Росії українських дітей

19:55 29.06.2023
ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

17:25 29.06.2023
Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

16:41 29.06.2023
Голову окупаційної адміністрації Запорізької області засуджено до 15 років ув'язнення заочно

Голову окупаційної адміністрації Запорізької області засуджено до 15 років ув'язнення заочно

16:07 29.06.2023
Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона загинули двоє людей

Унаслідок ворожого артобстрілу Херсона загинули двоє людей

14:16 29.06.2023
Розробники нового стандарту труб заявляють про спроби пов'язаних із країною-агресором компаній зірвати його введення в дію

Розробники нового стандарту труб заявляють про спроби пов'язаних із країною-агресором компаній зірвати його введення в дію

07:45 29.06.2023
Окупанти за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, поранено 3 людини

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, поранено 3 людини

07:43 29.06.2023
Мета Заходу - підтримати Україну, а не домогтися зміни режиму в Росії - Шольц

Мета Заходу - підтримати Україну, а не домогтися зміни режиму в Росії - Шольц

07:03 29.06.2023
Переговори між Кремлем і Пригожиним тривають, у Міноборони РФ почалися "чистки"

Переговори між Кремлем і Пригожиним тривають, у Міноборони РФ почалися "чистки"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Євроатлантичні інститути захистять мир лише разом із Україною – Зеленський на церемонії вручення премії Chatham House

Зеленський обговорив із президентом Гватемали Формулу миру та допомогу в розмінуванні

Розміщення в Білорусі "вагнерівців" розглядатимуть на черговому засіданні Ставки

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії

Сапери продовжують знешкоджувати міни, що опинилися через підрив Каховської ГЕС у Дніпрі та Чорному морі

У США хочуть оснастити десантні кораблі різними типами безпілотних апаратів

За минулу добу війська РФ атакували цивільні об'єкти Запоріжжя та Чугуєва шістьма ракетами С-300

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження противника

Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 31 бойове зіткнення

30 червня: Яке сьогодні свято

Ефіопія просить включити її до БРІКС

Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

Росіяни 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини за минулу добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА