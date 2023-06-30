Події

07:14 30.06.2023

За минулу добу війська РФ атакували цивільні об'єкти Запоріжжя та Чугуєва шістьма ракетами С-300

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За минулу добу війська РФ атакували цивільні об'єкти Запоріжжя та Чугуєва шістьма ракетами С-300

Минулої доби Російська Федерація завдала ударів шістьма зенітними ракетами С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуєва, а також нанесла 29 авіаударів і 60 обстрілів із РСЗВ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 6:00 у п'ятницю.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару, застосувавши іранські ударні БПЛА типу Shahed і зенітні керовані ракети з С-300... противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв", - ідеться у зведенні у фейсбуці.

За минулу добу ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське, Кіндратівка і Юнаківка на Сумщині.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійського та мінометного обстрілу зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Лиману і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку ворог завдав авіаударів у районах Біла Гора та Діліївка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед яких  Васюківка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На авдіївському напрямку окупанти обстріляли з артилерії понад 5 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаударів біля Красногорівки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, серед них: Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка  Донецької області.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаударів Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Новомихайлівка, Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог здійснив авіаудари в районах Мала Токмачка Запорізької області та Молодіжне, Інгулець і Антонівка Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе,  Гуляйпільське, П’ятихатки і Лобкове Запорізької області; Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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