Окупанти зосереджують зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, за добу відбулося приблизно 22 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Роздолівки та Білогорівки. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також Побєди та Новомихайлівки", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

На авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Новомихайлівки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

РФ продовжує вбивати мирне населення України й надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору цивільного населення.

"Сьогодні противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом доби ворог завдав 23 авіаційні удари, здійснив близько 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначають у Генштабі.

Наголошується, що ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Авіаударів, а також артилерійських і мінометних обстрілів за добу зазнали приблизно 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.