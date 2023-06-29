Події

20:02 29.06.2023

Окупанти зосереджують зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

2 хв читати
Окупанти зосереджують зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Російські окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, за добу відбулося приблизно 22 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Роздолівки та Білогорівки. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також Побєди та Новомихайлівки", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

На авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Новомихайлівки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

РФ продовжує вбивати мирне населення України й надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору цивільного населення.

"Сьогодні противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об'єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом доби ворог завдав 23 авіаційні удари, здійснив близько 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначають у Генштабі.

Наголошується, що ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Авіаударів, а також артилерійських і мінометних обстрілів за добу зазнали приблизно 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 29.06.2023
ЗС України за добу ліквідували 680 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 680 окупантів

07:18 29.06.2023
На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках протягом доби було 40 бойових зіткнень

На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках протягом доби було 40 бойових зіткнень

07:06 29.06.2023
Окупанти за добу здійснили 50 авіаударів і 52 обстріли із РСЗВ

Окупанти за добу здійснили 50 авіаударів і 52 обстріли із РСЗВ

06:56 29.06.2023
Сили оборони завдали 11 авіаударів по противнику, знищили літак Су-25 і 11 артилерійських підрозділів

Сили оборони завдали 11 авіаударів по противнику, знищили літак Су-25 і 11 артилерійських підрозділів

20:09 28.06.2023
Генштаб: Окупанти ховають загиблих від підриву греблі Каховської ГЕС у братських могилах, щоб приховати реальну кількість жертв

Генштаб: Окупанти ховають загиблих від підриву греблі Каховської ГЕС у братських могилах, щоб приховати реальну кількість жертв

19:53 28.06.2023
Генштаб: Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу

Генштаб: Українська авіація за добу завдала 17 ударів по ворогу

19:46 28.06.2023
Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 20 бойових зіткнень

Генштаб: На лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за добу відбулося 20 бойових зіткнень

19:02 28.06.2023
Росіяни за добу завдали 2 ракетних і 44 авіаційних ударів

Росіяни за добу завдали 2 ракетних і 44 авіаційних ударів

09:18 28.06.2023
Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку

Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку

08:05 28.06.2023
ЗС України ліквідували 930 окупантів

ЗС України ліквідували 930 окупантів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

Зеленський закликав Єврораду засудити теракт на Каховській ГЕС

Україна не дозволить підірвати безпеку польського та литовського народів - Зеленський на Єврораді

Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно

Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави в більш ніж 800 тис. грн - ЗМІ

Заворушення сталися під час акції пам'яті про юнака, застреленого поліцейським під Парижем, розгромлено 25 поліцейських комісаріатів

Результатом роботи групи щодо екологічних наслідків війни стане "Київський екологічний компакт" - Єрмак

Жителі постраждалих від затоплення регіонів отримали близько 100 тис. таблеток для знезараження питної води

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПУСКИ ВОРОЖИХ РАКЕТ, У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ

Суд відпустив під домашній арешт охоронця поліклініки в Києві, поруч з укриттям якої загинуло троє людей

Воллес: Альянс міг би не вимагати від України Плану дій щодо членства в НАТО

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА