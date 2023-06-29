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16:25 29.06.2023

Чиновників АМПУ притягають до відповідальності за службову недбалість зі збитками в майже 0,5 млрд грн

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Завершено досудове розслідування та передано до суду справу стосовно керівництва Южненської філії ДП "Адміністрація морських портів України" за обвинуваченням у службовій недбалості, яка призвела до збитків у сумі майже 100 млн грн, триває розслідування за аналогічним епізодом, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно керівника та двох посадовців Южненської філії ДП "Адміністрація морських портів України" у службовій недбалості (ст. 367 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в четвер.

Розслідування встановило, що посадові особи держпідприємства в травні 2017 року уклали договір підряду на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".

"У межах контракту вони прийняли та оплатили роботи за завищеною ціною. Це призвело до заподіяння збитків державному підприємству на суму майже 100 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією прокуратури, також триває досудове розслідування за фактом вчинення цими самими чиновниками держпідприємства аналогічного злочину.

"Їхні дії призвели до заподіяння майже 360 млн грн збитків держпідприємству", - зазначають у відомстві.

27 червня 2023 року здійснено обшуки за місцем їх проживання та повідомлено про нову підозру керівнику та двом посадовцям держпідприємства.

Теги: #збитки #ампу

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