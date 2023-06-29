Через 4 роки після скасування воєнного стану в лікарнях мають обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача - законопроєкт

Президентський законопроєкт про застосування англійської мови в Україні передбачає, що за чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я повинні будуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача.

Проєкт закону №9432 від 28 червня про застосування англійської мови в Україні визначає, що через чотири роки після скасування воєнного стану іноземцям та особам без громадянства, які звертаються за наданням медичних послуг, на їх прохання заклади охорони здоров'я забезпечують надання таких послуг медичними працівниками з використанням мови звернення або через перекладача.

Також документ визначає, що інформація та назва закладу охорони здоров'я, адреса його розміщення, перелік послуг, які надає заклад, поряд із державною мовою подаються також англійською мовою.

Згідно з перехідними положеннями законопроєкту, ця норма набуває чинності через два роки після набрання чинності цим законом.

Як повідомлялося, 28 червня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт, зокрема, передбачає, що норму про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватимуть поступово, із 2025-го до 2027 року.