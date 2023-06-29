Події

06:56 29.06.2023

Сили оборони завдали 11 авіаударів по противнику, знищили літак Су-25 і 11 артилерійських підрозділів

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Сили оборони завдали 11 авіаударів по противнику, знищили літак Су-25 і 11 артилерійських підрозділів

Українська авіація завдала 11 ударів по скупченню противника, знищила літак Су-25 і 11 артилерійських підрозділів, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 - по зенітно-ракетних комплексах і 1 - по пункту управління ворога", - йдеться в оперативному зведенні.

За даними Генштабу, захисники знищили російський літак Су-25 і 3 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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