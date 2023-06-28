Генштаб: Окупанти ховають загиблих від підриву греблі Каховської ГЕС у братських могилах, щоб приховати реальну кількість жертв

Російська окупаційна влада ховає загиблих унаслідок повені від підриву греблі Каховської ГЕС у братських могилах, щоб приховати реальну кількість жертв, без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у середу.

Як повідомляється, російська окупаційна влада "задіяла працівників комунальних служб для розбирання завалів і збору загиблих унаслідок повені. У результаті пошуково-відновлювальних робіт тільки 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було ухвалено рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання".