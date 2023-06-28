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16:40 28.06.2023

Зеленський вважає, що "вагнерівців" у Білорусі буде не так багато, щоб серйозно загрожувати Україні

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Зеленський вважає, що "вагнерівців" у Білорусі буде не так багато, щоб серйозно загрожувати Україні

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що перекидання групи "Вагнер" у Білорусь може серйозно загрожувати країні.

"Вагнерівці" є на всій окупованій території України. Вони і були в Луганській області. Багатьох із них, як я вже наголошував, знищили наші Збройні сили. Понад 20 тисяч із них були знищені. Тому та кількість, яка пішла, скажімо так, у позитивному сенсі, пішла на Москву, її порівняно з тим, скільки їх було в нас, порівнювати неможливо", - сказав він на пресконференції в середу в Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

"Тому я не можу сказати, наскільки вони комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий", - сказав також він.

За словами Зеленського, "наша армія вважає, що ситуація на півночі нашої держави незмінна і контрольована".

Крім того, за його словами, повторення російського походу в Україні неможливе. "Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах", - сказав також він.

Теги: #білорусь #вагнер

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