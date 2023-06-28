Події

14:02 28.06.2023

Зеленський: Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту

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Зеленський: Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту

Президент Володимир Зеленський виступаючи у Верховній Раді заявив, що Україна ніколи не піде на заморожування війни з РФ.

"Будь-який заморожений конфлікт - це війна. Війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише в тому: коли? Скільки життів вона забере? Тому мир має бути чесним. Саме тому такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому українська Формула миру має універсальну користь: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту", - сказав Зеленський.

 

Теги: #рада #війна #зеленський

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