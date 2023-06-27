Російські окупанти за добу завдали 20 авіаударів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ по території України - Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу в Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів і здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок і десятків приватних житлових будинків. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Авіаударів, мінометних і артилерійських обстрілів зазнали понад 155 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Зазначено, що окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося понад 10 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На бахмутському напрямку противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене положення в напрямку на південний схід від Іванівського.

На мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки, успіху не мав.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.