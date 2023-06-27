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17:54 27.06.2023

Звільнення на бахмутському напрямку ускладнюється системою інженерних споруд, збудованих свого часу українцями - Маляр

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Звільнення на бахмутському напрямку ускладнюється системою інженерних споруд, збудованих свого часу українцями - Маляр

Сили оборони України четвертий день ведуть наступальні дії на бахмутському напрямку, до міста українські підрозділи не заходили - просування відбувається флангами, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Наразі наступальні дії на бахмутському напрямку тривають уже четвертий день. Наші оборонці щодня просуваються по флангах. Поступово, але впевнено. У місто Бахмут станом на сьогодні - не заходили", - написала Маляр у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомила заступник міністра оборони, "під час планування наступальних дій на сході наші військові враховували факт протиріч між "Вагнером" та чинною російською владою".

Як зазначає Маляр, звільнення бахмутського напрямку "має свою особливість, яка ускладнює процес. Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Усе це свого часу готували наші військові та місцева влада для оборони, власне що й допомогло так довго тримати її", - сказала Маляр.

"Але зараз ці укріплення та опорні пункти зайняв ворог, тому, щоб звільнити ці землі, потрібно дещо більше зусиль і терпіння", - зазначила вона.

 

Теги: #минобороны #маляр

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