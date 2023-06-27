Заарештовано майно дружини Медведчука на 303 млн грн - прокуратура

Прокуратура ініціювала передання в управління АРМА майна дружини лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Оксани Марченко вартістю понад 303 млн грн, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв. м. Вартість цього майна становить понад 303 млн грн", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні уточнюється, що йдеться про земельні ділянки з майновим комплексом, що перебувають у власності та користуванні компаній, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина колишнього народного депутата - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача.

За інформацією відомства, колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюють слідчі Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

"Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна", - наголошується в повідомленні.