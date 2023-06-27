Події

08:36 27.06.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 25 прифронтових і прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів області, обійшлося без потерпілих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Плетенівка, Огірцеве, Бударки, Чугунівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та інші, загалом щонайменше 25 населених пунктів. Під ударами російських окупантів переважно цивільна інфраструктура. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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