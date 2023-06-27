ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів - Генштаб

За добу ЗСУ ліквідували 590 окупантів, 28 артилерійських систем, 14 бронемашин, 10 БПЛА, 27 од. автомобільної та спецтехніки, 5 танків противника і 2 крилаті ракети, повідомляє Генштаб збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 226170 (+590) осіб ліквідовано, танків - 4036 (+5) од, бойових броньованих машин - 7834 (+14) од, артилерійських систем - 4083 (+28) од, РСЗВ - 626 (+2) од, засобів ППО - 386 (+1) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10), крилаті ракети - 1261 (+2), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6772 (+21) од, спеціальна техніка - 563 (+6)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.