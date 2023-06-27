Події

07:24 27.06.2023

Кулеба подякував Естонії за підтримку додаткового фінансування ЄС військової допомоги

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Кулеба подякував Естонії за підтримку додаткового фінансування ЄС військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною подякував країні за підтримку додаткового фінансування ЄС військової допомоги

"Говорив із Тсахкною після (засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС - ІФ-У) FAC і подякував Естонії за підтримку додаткового фінансування ЄС для військової допомоги та боєприпасів, а також тверду відповідь на події в Росії", - написав Кулеба у твіттері у ніч на вівторок.

Він зазначив, що Естонія може стати надійною підтримкою в питаннях вступу України до НАТО та реалізації механізму компенсацій військової шкоди, завданої Україні від РФ.

"Нам потрібен прогрес щодо членства України в НАТО і механізму компенсацій. Естонія готова лідирувати на обох напрямках", - доповнив він.

 

 

Теги: #україна #єс #допомога #естонія #кулеба

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