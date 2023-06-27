Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах скупчення живої сили і вразила 12 артпідрозділів противника

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетників і артилеристів ліквідували 12 артилерійських підрозділів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про стан справ станом на 6:00 вівторка.

"Авіація сил оборони минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 1 пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів і 3 інших важливих цілі ворога", - повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ у вівторок уранці.