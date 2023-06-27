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07:13 27.06.2023

За добу війська РФ завдали 45 авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

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За добу війська РФ завдали 45 авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Минулої доби Російська Федерація завдала 45 авіаударів, здійснила 38 обстрілів із РСЗВ, а також атакувала територію України двома ракетами типу "Калібр" і 11 БпЛА, усі повітряні цілі були ліквідовані силами ППО, повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 6:00 у вівторок.

"Силами і засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети "Калібр" і 7 ударних БпЛА типу "Shahed". Крім того, противник атакував із північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (ймовірно ударні), усі дрони знищено", - йдеться у зведенні у фейсбуці.

Також протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів і здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На сіверському та слобожанському напрямках минулої доби противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області; Середина-Буда, Сорокине, Кореньок, Ходине, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне  на Харківщині.

На куп'янському напрямку артилерійського та мінометного обстрілу противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове  Харківської області.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку ворог завдав авіаударів у районах Сергіївки, Соледара та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На авдіївському напрямку окупанти здійснили авіаційні удари в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворог завдав авіаудару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Пречистівки, Благодатного і Макарівки. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль та Зелене поле Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог здійснив авіаудари в районах Левадного та Олешок. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Ромашкове і Чарівне Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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