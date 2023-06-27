ЗС України за добу відбили 38 атак РФ

За минулу добу ЗС України відбили близько 38 атак окупантів, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, повідомили в Генштабі станом на 6:00 вівторка.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень", - повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На шахтарському напрямку підрозділи сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області.

На куп'янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки.

На бахмутському напрямку росіяни вели наступальні дії в напрямку Богданівки, успіху не мали.

На авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського

На мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки, успіху не мав.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.