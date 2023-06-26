Події

20:37 26.06.2023

Ткаченко виступає за регулярні зустрічі з представниками громадськості

2 хв читати
Ткаченко виступає за регулярні зустрічі з представниками громадськості

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував щомісячні зустрічі з представниками громадськості для обговорення питань, що їх цікавлять.

"Я думаю, що такі зустрічі варто проводити регулярно. Більше того, під час війни рівень емоцій і рівень очікувань дуже високий", - сказав Ткаченко в Києві в понеділок на зустрічі з представниками громадськості.

На думку міністра, такий формат комунікації представників влади з громадськістю має сприяти взаєморозумінню, і заявив, що вони можуть проводитися щомісяця.

Як повідомлялося, 23 червня, під час відвідин Ткаченком "Книжкового Арсеналу", на фестивалі відбувся мітинг за його відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Після цього в соціальних мережах Ткаченко закликав усіх охочих за кілька днів відвідати зустріч, на якій вони зможуть поставити йому запитання і висловити претензії.

2 червня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом до прем'єра Дениса Шмигаля ініціювати звільнення міністра культури Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Автор петиції заявляв, що, перебуваючи на посаді міністра, Ткаченко здійснював керівництво його діяльністю в такий спосіб, що призвів до стагнації в культурній сфері.

19 червня Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що не бачить підстав для ініціювання звільнення Ткаченка.

21 червня на сайті уряду було зареєстровано другу петицію із закликом звільнити Ткаченка.

Депутата Верховної Ради Ткаченка (фракція "Слуга народу") призначили міністром культури та інформаційної політики в червні 2020 року. До обрання нардепом був керівником холдингу "1+1", який покинув у серпні 2019 року.

 

 

Теги: #зустріч #громадськість #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 26.06.2023
Ткаченко: Розпочалося розроблення стратегічної візії Києво-Печерської лаври на 2023-2051 роки

Ткаченко: Розпочалося розроблення стратегічної візії Києво-Печерської лаври на 2023-2051 роки

20:03 25.06.2023
Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

19:12 21.06.2023
Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

09:44 19.06.2023
Делегація ЗСУ взяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки

Делегація ЗСУ взяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки

11:12 15.06.2023
Глава Пентагону і Резніков зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

Глава Пентагону і Резніков зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

11:11 14.06.2023
Мінкультури закликає протидіяти пограбуванню археологічних об'єктів у постраждалих від підриву Каховської ГЕС областях

Мінкультури закликає протидіяти пограбуванню археологічних об'єктів у постраждалих від підриву Каховської ГЕС областях

03:28 12.06.2023
Трюдо: Ми підтримуватимемо ініціативи в галузі психічного здоров'я, щоб пом'якшити довгострокові наслідки війни для українських солдатів

Трюдо: Ми підтримуватимемо ініціативи в галузі психічного здоров'я, щоб пом'якшити довгострокові наслідки війни для українських солдатів

13:46 09.06.2023
У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи - Мінкультури

У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи - Мінкультури

17:02 08.06.2023
УПЦ (МП) має до п'ятниці підписати акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

УПЦ (МП) має до п'ятниці підписати акти приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври - Мінкультури

12:10 07.06.2023
До злочинів росіян додалося пошкодження численних об'єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

До злочинів росіян додалося пошкодження численних об'єктів культурної спадщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загроза балістичної атаки в Запорізькій області

Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

США у вівторок можуть оголосити про пакет військової допомоги для України на $500 млн

Ворог зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

ОСТАННЄ

Загроза балістичної атаки в Запорізькій області

Зеленський відвідав позиції військ на бердянському напрямку

У Великій Британії розпочався комплекс тренувань у межах серії навчань "Сі Бриз"

Окупанти обстріляли прикордонні території Сумщини

Піротехніки обстежили майже третину сільгоспземель пріоритетного очищення

Ткаченко про українських артистів: Краще "перевзутися", ніж продовжувати виступати в Росії

Маляр: Завдання максимум РФ - зупинити наш наступ за будь-яку ціну

В Івано-Франківську розшукують зловмисника, який поранив людину пострілом із вікна

США у вівторок можуть оголосити про пакет військової допомоги для України на $500 млн

Ткаченко вважає періодичну появу петицій із закликом звільнити його нормальним демократичним процесом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА