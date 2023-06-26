Ткаченко виступає за регулярні зустрічі з представниками громадськості

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував щомісячні зустрічі з представниками громадськості для обговорення питань, що їх цікавлять.

"Я думаю, що такі зустрічі варто проводити регулярно. Більше того, під час війни рівень емоцій і рівень очікувань дуже високий", - сказав Ткаченко в Києві в понеділок на зустрічі з представниками громадськості.

На думку міністра, такий формат комунікації представників влади з громадськістю має сприяти взаєморозумінню, і заявив, що вони можуть проводитися щомісяця.

Як повідомлялося, 23 червня, під час відвідин Ткаченком "Книжкового Арсеналу", на фестивалі відбувся мітинг за його відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Після цього в соціальних мережах Ткаченко закликав усіх охочих за кілька днів відвідати зустріч, на якій вони зможуть поставити йому запитання і висловити претензії.

2 червня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом до прем'єра Дениса Шмигаля ініціювати звільнення міністра культури Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Автор петиції заявляв, що, перебуваючи на посаді міністра, Ткаченко здійснював керівництво його діяльністю в такий спосіб, що призвів до стагнації в культурній сфері.

19 червня Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що не бачить підстав для ініціювання звільнення Ткаченка.

21 червня на сайті уряду було зареєстровано другу петицію із закликом звільнити Ткаченка.

Депутата Верховної Ради Ткаченка (фракція "Слуга народу") призначили міністром культури та інформаційної політики в червні 2020 року. До обрання нардепом був керівником холдингу "1+1", який покинув у серпні 2019 року.