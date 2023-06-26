Події

19:16 26.06.2023

Ворог зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

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Ворог зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Протягом доби окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, ППО знищила дві ракети "Калібр", сім ударних БПЛА типу Shahed-136/131, а також чотири БПЛА невстановленого типу, якими противник атакував із північного напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окрім цього, протягом доби ворог завдав 36 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, упродовж доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На полігонах Білорусі тривають заходи з бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їхнім відправленням у райони ведення бойових дій на території України.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність, окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Гірськ Чернігівської області; Сорокине, Кореньок, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне на Харківщині.

На куп'янському напрямку агресор здійснював безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Крім цього, обстріляв з артилерії та мінометів Красне Перше, Васильцівку, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Масютівку, Кислівку, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області; Спірного та Роздолівки Донецької області, а також здійснив артилерійські обстріли Білогорівки Луганської області та Торського, Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного й Роздолівки в Донецькій області.

На бахмутському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Крім цього, ворог завдав авіаударів у районах Соледару та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Авдіївки та Сєверного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, також завдали авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Георгіївка, Мар'їнка, Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку підрозділи ЗСУ звільнили село Рівнопіль Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах Пречистівки, Благодатного, Макарівки. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль, Макарівка, Зелене поле Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Левадного та Олешок, а також здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Білозерка, Ромашкове, Чарівне Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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