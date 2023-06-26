Польща поставить українським силовикам партію автоматів і патронів та надасть допомогу в організації лікування поранених

Польща відправить українським силовим підрозділам, які підпорядковуються МВС України - Нацгвардії, поліції та Державній прикордонній службі, тисячі автоматів і мільйони набоїв, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"Найголовніше на цей час – це зброя. Незабаром ми розпочинаємо постачання зброї для Нацгвардії України, для штурмових бригад української поліції та прикордонної служби. Це будуть тисячі автоматів, мільйони набоїв, які дадуть змогу ефективно боротися українським захисникам, захисникам Європи", - заявив Камінський під час спільного брифінгу для ЗМІ з главою МВС України Ігорем Клименком у Жешуві у понеділок.

Камінський також повідомив про додаткові заходи з підтримки військової медицини в Україні. За його словами, поранені українські військовослужбовці можуть розраховувати на медичну допомогу в шпиталях, підпорядкованих міністерству оборони Польщі. "У нашому розпорядженні завжди є санітарний потяг, готовий забрати українських поранених військових у Львові для подальшого їх розподілу по військових госпіталях Польщі", - сказав він. Камінський також заявив про підготовку допомоги медичним обладнанням для українських військових шпиталів. "Особливу увагу буде приділено шпиталям, які розташовані поблизу лінії фронту - у Харкові та Херсоні", - сказав він.

"Ми також побудуємо і забезпечимо обладнанням польові шпиталі для офіцерів Нацгвардії, працівників української поліції та прикордонників, які дістали поранення під час бойових дій", - сказав міністр.