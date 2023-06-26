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09:49 26.06.2023

ЗСУ активізували атаки й домоглися прогресу на північному та південному флангах Бахмута - британська розвідка

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ЗСУ активізували атаки й домоглися прогресу на північному та південному флангах Бахмута - британська розвідка

Українські сили оборони в рамках свого ширшого контрнаступу активізували атаки в районі Бахмута й домоглися прогресу на північному та південному флангах міста, ідеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як наголошується в повідомленні, "українські сили домоглися прогресу і на північному, і на південному флангах міста".

Як зазначено, "було мало доказів того, що Росія має резерви сухопутних військ оперативного рівня, які можна було б використати для посилення проти численних загроз, з якими вона зараз стикається в широко розділених секторах, від Бахмута до східного берега Дніпра, на відстані понад 200 км".

Теги: #бахмут #британська_розвідка

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