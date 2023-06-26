Події

07:50 26.06.2023

Окупанти атакували Одеську область ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе, сили ППО знищили щонайменше два "Калібри"

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Окупанти атакували Одеську область ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе, сили ППО знищили щонайменше два "Калібри"

Ворог атакував Одеську область "Калібрами" і дронами-камікадзе, незважаючи на сильний шторм і грозу, силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати щонайменше 2 "Калібри", повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк у понеділок зранку.

"Ворог атакував Одеську область і ракетами типу "Калібр", і дронами-камікадзе типу "Шахед". Наслідки цієї нічної атаки ми ще уточнюємо, хоча знаємо, що щонайменше 2 "Калібри" були знищені на підльоті з моря до прибережної зони. І була потужна бойова робота по дронах-камікадзе, внаслідок чого вибухові хвилі, які були в процесі бойової роботи, пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні", - зазначила Гуменюк під час загальнонаціонального телемарафону.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Остаточні результати уточнюють.

 

 

 

Теги: #атака #ракети #одеська_область

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