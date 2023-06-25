Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Трюдо спробу заколоту в Росії, а також загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії і впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій, передає пресслужба глави держави в телеграм-каналі.

Зеленський звернув увагу Трюдо на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС.

"Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає змогу окупантам готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України мають продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО", - зазначив президент.