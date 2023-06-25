Події

19:27 25.06.2023

Окупанти безуспішно намагалися наступати на бахмутському, лиманському та мар'їнському напрямках, там відбулося понад 20 бойових зіткнень

2 хв читати
Окупанти безуспішно намагалися наступати на бахмутському, лиманському та мар'їнському напрямках, там відбулося понад 20 бойових зіткнень

Окупанти безуспішно намагалися наступати на бахмутському, лиманському та мар'їнському напрямках, упродовж доби там відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18.00 неділі.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках - упродовж доби відбулося понад 20 бойових зіткнень", - наголошується у зведенні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Минулої доби, в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне  на Харківщині.

На куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове  Харківської області.

На лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Роздолівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Григорівки та Міньківки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Сухої Балки на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське.

На мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед яких Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя Гуляйполе Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Милове,  Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 25.06.2023
Росіяни використали шість ракет із систем С-300 проти цивільних об'єктів у Запорізькій області, а також завдали 25 авіаударів по військах і населених пунктах

Росіяни використали шість ракет із систем С-300 проти цивільних об'єктів у Запорізькій області, а також завдали 25 авіаударів по військах і населених пунктах

19:13 25.06.2023
Тарнавський: Втрати ворога на Таврійському напрямку склали майже три роти

Тарнавський: Втрати ворога на Таврійському напрямку склали майже три роти

08:43 25.06.2023
ЗС України ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 19 артсистем, 41 крилату ракету і 12 БПЛА противника

ЗС України ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 19 артсистем, 41 крилату ракету і 12 БПЛА противника

08:08 25.06.2023
За добу відбулося 29 бойових зіткнень із ворогом на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

За добу відбулося 29 бойових зіткнень із ворогом на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

07:22 25.06.2023
Колаборанти евакуюються в Крим із Херсонської області

Колаборанти евакуюються в Крим із Херсонської області

07:09 25.06.2023
Окупанти в Каланчаку облаштували черговий військовий шпиталь для надання медичної допомоги пораненим

Окупанти в Каланчаку облаштували черговий військовий шпиталь для надання медичної допомоги пораненим

19:47 24.06.2023
Українська авіація завдала 18 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала 18 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:40 24.06.2023
Окупанти завдали 53 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 53 ракетних і 11 авіаударів по Україні за добу

19:35 24.06.2023
На сході України за добу відбулося десять бойових зіткнень, усі атаки відбито

На сході України за добу відбулося десять бойових зіткнень, усі атаки відбито

08:11 24.06.2023
ЗСУ за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

ЗСУ за добу ліквідували близько 580 окупантів, 14 ракет, гелікоптер, 30 артилерійських систем, 26 од. авто- та спецтехніки, 6 бронемашин, 7 танків, 13 БПЛА, 2 РСЗВ і 4 засоби ППО противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поруч із 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою

У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

У Кіровоградській області сталася ДТП із нетверезим поліцейським за кермом, трьом загиблим було по 17 років

Кількість загиблих унаслідок падіння уламків ракети в Солом'янському районі Києва зросла до п'яти осіб

Українські сили проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході - британська розвідка

ОСТАННЄ

Наєв про можливість нападу "Вагнера" на Україну з боку Білорусі: Ситуація залишається стабільною і контрольованою

Поруч із 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою

Маляр: Не треба повторювати помилки ворога, який недооцінив українців

У Білогородці Київської області поліцейські запобігли порушенню громадського порядку під час переходу парафії з УПЦ (МП) до ПЦУ

За добу рівень води в Херсоні знизився на 4 см, р.Дніпро повернулася в межі русла - Мінприроди

У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

У Кіровоградській області сталася ДТП із нетверезим поліцейським за кермом, трьом загиблим було по 17 років

Роботу пункту пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою відновлено

За добу в Одеській області діагностовано 4 випадки інфекційних захворювань через вживання в їжу риби

Пункт пропуску "Мамалига" на кордоні з Молдовою тимчасово не працює - Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА