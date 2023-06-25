У Кіровоградській області сталася ДТП із нетверезим поліцейським за кермом, трьом загиблим було по 17 років

У неділю вранці в Кіровоградській області сталася ДТП за участю поліцейського, унаслідок якої загинуло троє людей, також троє було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями, повідомляє Головне управління Національної поліції в області.

"25 червня близько 04:30 до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу смт Новгородка на Кіровоградщині. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів. Тож інформація невідкладно була передана до Державного бюро розслідувань", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції.

Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці події, ще одна дівчина померла в кареті швидкої медичної допомоги, загиблим було по 17 років. Також трьох осіб віком від 16 до 18 років було госпіталізовано.

Крім цього, тілесних ушкоджень зазнав водій автомобіля. За кермом він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Розслідування за фактом ДТП проводять співробітники ДБР.