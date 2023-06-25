Події

14:01 25.06.2023

За добу в Одеській області діагностовано 4 випадки інфекційних захворювань через вживання в їжу риби

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За добу в Одеській області діагностовано 4 випадки інфекційних захворювань через вживання в їжу риби

За добу в Одеській області медики діагностували гастроентероколіт, гострий ентероколіт і два випадки харчової токсикоінфекції, спричинені вживанням у їжу риби, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"Один із викликів надійшов на номер 1️03 із Великомихайлівської громади, другий із Кодимського району, третій з Авангарду, а ще один випадок стався в Одесі. Усіх чотирьох пацієнток, зокрема одну вагітну, госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в мережі "Фейсбук" у неділю.

Медики нагадують, що в Одеській області заборонено купатися у відкритих водоймах і ловити рибу. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження. 

Теги: #одеська_область #риба

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