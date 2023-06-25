Події

08:08 25.06.2023

За добу відбулося 29 бойових зіткнень із ворогом на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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За добу відбулося 29 бойових зіткнень із ворогом на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

За минулу добу між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 29 бойових зіткнення на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - упродовж доби відбулося 29 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Нововасилівка, Чуйківка, Руденка, Фотовиж, Волфине Сумської області, а також Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.

На лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Веселого. Завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоолександрівка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Уманське, Веселе, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове та Олексіївка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива,  Новоукраїнка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине  Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 50 населених пунктів, серед них: Новодарівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Микільське, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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