Події

18:38 24.06.2023

Сили оборони звільнили територію під Красногорівкою, окуповану з 2014 року - Тарнавський

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Сили оборони звільнили територію під Красногорівкою, окуповану з 2014 року - Тарнавський

Сили оборони України звільнили території під Красногорівкою Донецької області, які були окуповані з 2014 року, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Рух наших сил триває", - написав Тарнавський у телеграмі в суботу.

Як повідомлялося, днем раніше він повідомив, що на Таврійському напрямку українські військові продовжують вести активну роботу, "є відчутні успіхи і просування вперед".

 

Теги: #таврія #тарнавський_олександр

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