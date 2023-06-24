Сили оборони звільнили територію під Красногорівкою, окуповану з 2014 року - Тарнавський

Сили оборони України звільнили території під Красногорівкою Донецької області, які були окуповані з 2014 року, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Рух наших сил триває", - написав Тарнавський у телеграмі в суботу.

Як повідомлялося, днем раніше він повідомив, що на Таврійському напрямку українські військові продовжують вести активну роботу, "є відчутні успіхи і просування вперед".