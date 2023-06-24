Події

13:45 24.06.2023

Кількість поранених через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 11 осіб, серед них - троє дітей

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Кількість поранених через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 11 осіб, серед них - троє дітей

Кількість поранених через нічний ракетний удар по Дніпру зросла до 11 осіб, серед них - троє дітей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За оновленими даними, через ракетний удар по приватному сектору Дніпра поранені троє дітей. Серед них - 4-річний хлопчик. Він у лікарні у стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, загалом постраждалих 11, сімох госпіталізовано.

Як розповів Лисак, один із трьох постраждалих дітей - 9-річний Матвій, переїхав до Дніпра з Мар'їнки. "Матвій рятувався від війни. Ще навесні минулого року його сім'я переїхала до Дніпра. Із найпекельнішої зони бойових дій - Мар'їнського району Донецької області. Їхнє рідне село зруйноване вщент. Повертатися нікуди. Тепер ще й орендований будинок без вікон і дверей. Зараз він у лікарні. На щастя, життю нічого не загрожує. Витираючи сльози, його бабуся Віра згадує, що онук дуже кричав після вибуху. Бо пам'ятав, як під ворожими снарядами евакуювався з Донеччини".

 

Теги: #дніпро #обстріли

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