Події

09:18 24.06.2023

У Кропивницькому уламками ракет пошкоджено кілька будинків та автомобілів

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У Кропивницькому уламками ракет пошкоджено кілька будинків та автомобілів

У м. Кропивницькому Кіровоградської області уламками ракет, збитими силами ППО, у ніч на суботу пошкоджено кілька будинків і автомобілів, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет у Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та автомобілів. Обійшлося без загиблих і травмованих", - написав Райкович у Телеграмі в суботу вранці.

Очільник ОДА поінформував, що пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія, а місцевим жителям, у разі потреби, запропонують тимчасове житло.

На місці працюють служби ДСНС.

 

 

 

Теги: #обстріл #кіровоградська_обл

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