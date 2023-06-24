У Кропивницькому уламками ракет пошкоджено кілька будинків та автомобілів

У м. Кропивницькому Кіровоградської області уламками ракет, збитими силами ППО, у ніч на суботу пошкоджено кілька будинків і автомобілів, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

"Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет у Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та автомобілів. Обійшлося без загиблих і травмованих", - написав Райкович у Телеграмі в суботу вранці.

Очільник ОДА поінформував, що пошкоджені будинки обстежить спеціальна комісія, а місцевим жителям, у разі потреби, запропонують тимчасове житло.

На місці працюють служби ДСНС.