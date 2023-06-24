Війська РФ понад 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів - ОК "Північ"

За минулу добу російські війська вкотре обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей – зафіксовано 41 прихід, імовірно з мінометів 120 мм та 82, повідомляє Оперативне командування “Північ”.

“Станом на 21:00 23 червня російські війська вкотре обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила”, - йдеться у повідомленні ОК “Північ” у телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомляється, у Чернігівській області з 04:38 до 05:00 зафіксовано 9 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Карповичі, з 19:55 до 20:15, зафіксовано 8 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі н.п. Михальчина Слобода”.

У Сумській області “З 12:57 до 13:20 зафіксовано 7 приходів, приблизно міномет 120 мм, в районі н.п. Шалигіне, з 13:05 до 13:10 4 приходи, ймовірно 82 мм міномет, в районі н.п. Середина-Буда, з 18:20 до 19:03, зафіксовано 13 приходів, імовірно міномет 120 мм, в районі Соснівка”, - інформує ОК “Північ”.