Події

22:58 23.06.2023

У Львівській області повністю знеструмлено 158 населених пунктів, 111 – частково – Козицький

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У Львівській області повністю знеструмлено 158 населених пунктів, 111 – частково – Козицький

Без електрики у Львівській області залишилося 269 населених пунктів, 158 з яких повністю знеструмлено, 111 – частково, відключення зачепили понад 52 тисяч абонентів, повідомляє голова ОВА Максим Козицький.

"Через аварійне спрацювання систем захисту та пошкодження ліній електропередач без електропостачання у Львівській області залишилися 269 населених пунктів. З них 158 – повністю та 111 частково. Відключення зачепили понад 52 тисячі абонентів", - написав Козицький у телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

Голова ОВА наголосив, що причиною відсутності стабільного електропостачання стала сильна гроза, яка напередодні пройшла у Львівській області.

Вказується, що над стабілізацією ситуації працює 68 бригад Львівобленерго (292 особи та 102 одиниці техніки).

Інформація про масштабні підтоплення наразі відсутня.

При цьому зафіксовано декілька звернень ДСНС щодо часткового підтоплення приватних будинків у Жидачові (Стрийський район) та Новояворівську (Яворівський район).

 

Теги: #україна #електропостачання #львівська

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