Зеленський у День державної служби: Дякую всім, хто за наявних умов і ресурсів робить усе, щоб держава була ефективною

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх державних службовців з нагоди їхнього професійного свята.

"Сьогодні в нашій державі відзначається День державної служби. День тих людей, без сумлінності яких не буває ефективної держави", - сказав президент у вечірньому відеозверненні.

За його словами, ще треба багато зробити, щоб державна служба наблизилася до тих взірців, на які орієнтується українська сучасна політика, але й за наявного розкладу, як зауважив Зеленський, ці люди роблять усе, щоб держава була ефективною.

"Я хочу подякувати всім тим нашим людям, які і за наявних умов, і за наявних ресурсів у державі роблять усе, що від них залежить, щоб держава була ефективною. Дякую вам! Кожному і кожній! І вітаю з Днем державної служби України", - заявив президент.