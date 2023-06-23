Події

18:58 23.06.2023

Російські окупанти за добу завдали по Україні ударів 14 крилатими ракетами і чотирма ракетами С-300, ЗСУ знищили 14 ракет і вертоліт Ка-52

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Російські окупанти за добу завдали по Україні ударів 14 крилатими ракетами і чотирма ракетами С-300, ЗСУ знищили 14 ракет і вертоліт Ка-52

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, три дрони Shahed-136/131, а також чотири зенітні керовані ракети з С-300 по Запоріжжю, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці, "силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ було знищено 14 ракет та 2 дрони. Також зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил знищив російський ударний вертоліт Ка-52".

Крім того, як додає Генштаб, противник втратив сім розвідувальних БПЛА.

"Ворог завдав 51 авіаційного удару, здійснив близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. На жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #ракети

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