Місцева влада верифікувала вже 116,3 тис. пошкоджених через війну об'єктів - заступник глави Мінвідновлення

Органи місцевого самоврядування верифікували вже понад 116,3 тис. об'єктів, пошкоджених через війну, повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

"Органи місцевого самоврядування є основним джерелом даних для Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна. Понад 100 тис. об'єктів у системі верифікувала місцева влада. Ця інформація вже використовується під час формування державної політики відновлення", - повідомила Азархіна на Конференції з відновлення в Лондоні (URC2023).

Вона зазначила, що органи місцевого самоврядування потребують допомоги міжнародних донорів для прискорення роботи над процесом верифікації пошкоджень.

Крім того, до цифрової екосистеми DREAM внесено вже 6 тис. проєктів і проєктних інвестиційних ідей, з якими можуть ознайомитися міжнародні партнери.

За даними пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення), пілотний проєкт екосистеми запущено в листопаді 2022 року, а повний функціонал екосистеми DREAM стане доступний у березні 2024 року.