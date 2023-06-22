Події

14:18 22.06.2023

На Львівщині суди конфіскували у громадян РФ сім земельних ділянок

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На Львівщині суди конфіскували у громадян РФ сім земельних ділянок

Сім земельних ділянок конфісковано у Львівській області у громадян РФ рішеннями судів, їх загальна площа становила майже 4,3 га, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Як повідомляється, суди задовольнили позови Стрийської та Червоноградської окружних прокуратур про конфіскацію земельних ділянок у трьох громадян Росії на користь Української держави.

"Йдеться про сім ділянок сільськогосподарського призначення, які розташовані у Стрийському та Червоноградському районах. Загальна площа землі становила майже 4,3 га", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Співробітники прокуратури встановили, що громадяни РФ отримали зазначені ділянки у спадок, але всупереч вимогам земельного законодавства, протягом року не здійснили відчуження землі, що стало підставою для позовів до суду.

Теги: #конфіскація #земельні_ділянки #львівська_область

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