На Херсонщині залишаються підтопленими 20 населених пунктів

Станом на ранок 22 червня в Херсонській області спостерігається поступове зниження рівня води. Від початку доби рівень знизився на 2 см, до позначки в 0,15 м, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Підтоплено три населених пункти (214 будинків) на правому березі р. Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 21 тис. 400 тонн води з 71 підвалу та будинку. З початку робіт - понад 195 тис. тонн із 699 будинків і підвалів. Підвезено понад 21 тонну води для громадян, а з початку робіт понад 575 тонн води.