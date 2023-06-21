Шмигаль: Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку ВПК в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після війни влада очікує буму в розвитку військово-промислового комплексу (ВПК) в Україні.

"Ми визначили п'ять ключових сегментів, які формуватимуть основу відновлення і трансформації нашої економіки", - сказав Шмигаль у Лондоні в середу на Конференції з питань відновлення України.

Зокрема, прем'єр відзначив великий потенціал в енергетичному секторі України, видобутку та зберіганні газу, а також у гідроенергетиці.

Ще одним важливим сектором економіки є військово-промисловий комплекс.

"Уже зараз європейські глобальні компанії розглядають можливість будівництва виробничих потужностей в Україні. Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку цього сектору в Україні", - додав він.

Крім того, Шмигаль звернув увагу на сільське господарство, заявивши, що післявоєнне зростання цієї галузі може подвоїтися.

Серед іншого, за словами прем'єра, ще однією перспективною галуззю є інфраструктура.

"ІТ. Ми амбітно налаштовані стати одним із лідерів. Ми пропонуємо найкращі умови для залучення приватного сектору. Ті, хто інвестує в Україну сьогодні, матимуть надзвичайні можливості та перспективи в найближчі роки", - заявив Шмигаль.