Відновлення України має стати глобальним проектом захисту – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський представить у середу на Лондонській конференції з відновлення "частину аспектів" трансформації країни.

"Завтра на Лондонській конференції представлю частину аспектів нашої філософії трансформації України, повний зміст буде представлено пізніше цього місяця і вже в Україні", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За словами президента, "вже розпочалися перші зустрічі в Лондоні в рамках конференції з відновлення України, яку ми готували разом із британськими друзями".

"Вже відбулися дискусії зі Швейцарією та Німеччиною, у Франції та Італії є робота різного рівня заради нашого відновлення і ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наше відновлення стало не лише проектом будівництва, а й глобальним проектом захисту", - сказав він.

"Відновлена Україна, трансформована Україна, укріплена Україна – це носій безпеки та гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору та захист від будь-яких повторень російської агресії", - зазначив Зеленський.